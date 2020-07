Replica Una Vita in streaming, puntata 4 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, sabato 4 luglio 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: la gravità della malattia di Lucia sconvolge ulteriormente gli abitanti del quartiere, già molto provati dai recenti accadimenti. Liberto si sente colpevole per la morte di Samuel e per non avergli prestato il denaro. Piena di rancore verso tutti, Genoveva si chiude in casa con la salma del marito. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

