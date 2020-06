Replica Una Vita in streaming, puntata 7 giugno 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, domenica 7 giugno 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Antoñito chiede a Carmen di tentare di scoprire da Ramón la verità sulla morte di Celia. Davanti alla prospettiva di doversi concedere a un politico, Genoveva racconta di Ariza a Samuel. Dopo aver avuto conferma che Mateo è suo figlio, Telmo chiede a Lucia di lottare insieme con lui per poter riunire la loro famiglia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

