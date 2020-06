Nuovo appuntamento oggi, lunedì 8 Giugno 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Samuel non riesce ad arrivare al senatore Ojeda Tapia tramite Liberto e decide di fare un ultimo tentativo telefonando a un vecchio amico di Jaime, un giudice. Lucia e Telmo si incontrano di nascosto e si baciano con passione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento