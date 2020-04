Nella puntata di oggi, lunedì 13 aprile 2020, della soap spagnola Una Vita, la polizia rinviene una presunta lettera d’addio di Batan in cui l’uomo accusa Telmo di averlo ricattato per mesi e di averlo spinto al suicidio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento