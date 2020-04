Nella puntata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, della soap spagnola Una Vita Padre Bartolomè nasconde qualcosa in un cassetto a casa di Telmo. Inigo e Tito parlano di un piano per vincere un combattimento. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento