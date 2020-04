Nella puntata di oggi, venerdì 17 aprile 2020, della soap spagnola Una Vita abbiamo visto che il piano per vendicarsi di Andres funziona a meraviglia, e Tito, Inigo, Leonor e Flora, con l’aiuto di Liberto e Rosina, fuggono in Portogallo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

