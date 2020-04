Nuovo appuntamento con la soap spagnola Una Vita oggi, mercoledì 22 aprile 2020. Nella puntata odierna ci siamo trovati, 10 anni dopo, in uno scenario completamente diverso. Rosina e Liberto sembrano ridotti in povertà e lavorano come domestici al servizio di Casilda. Lucia è sposata infelicemente ed incontra Samuel e la moglie Geneveva. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

