Replica Una Vita in streaming, puntata del 4 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 4 maggio 2020, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna, Telmo affronta l’ex perpetua e le chiede la ragione per cui nelle sue lettere non gli avesse mai parlato né del marito né del figlio di Lucia. Cinta arriva ad Acacias e ha subito un battibecco con Emilio, reo di averle fatto un complimento per strada. Sui giornali esce la notizia dell’arresto di Espineira e del suo imminente processo per corruzione e truffa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento