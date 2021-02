Nuovo appuntamento oggi, venerdì 5 febbraio 2021, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Susana decide di lasciare la città per la vergogna, dopo quanto accaduto per colpa di Casilda. Armando però le manda un regalo con un biglietto che la fa commuovere. Ecco il Video Mediaset per rivedere la puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.

