Replica Una Vita in streaming, puntata del 5 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, martedì 5 maggio 2020, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna, Cinta dice ai suoi genitori che è tornata a casa perché nel collegio è scoppiata un’epidemia di influenza. Arantxa le chiede come mai nel suo bagaglio ci sia solo un libro di scuola e Cinta inventa una scusa. Genoveva cerca di sapere dalle domestiche dove può vendere alcuni oggetti di valore. Samuel la invita a pazientare. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

