Nuovo appuntamento oggi, giovedì 5 novembre 2020, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Milagros fa il suo arrivo nel quartiere per assistere alle nozze del padre. Ursula resta al fianco di Genoveva e le propone di eliminare Marcia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

