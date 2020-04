Nuovo appuntamento con la soap Una Vita. Nella puntata di oggi, lunedì 6 aprile 2020, Inigo ipoteca La Deliciosa per pagare l’usuraio, e alla fine riesce a liberare Flora. Fabiana scopre dove lavora una donna che potrebbe essere la madre di Salvadora. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento