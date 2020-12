Replica Una Vita in streaming, puntata del 7 dicembre 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 7 dicembre 2020, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Mauro si spaccia per un uomo d’affari con Cesar Andrade, ma dopo che San Emeterio si è conquistato la sua fiducia, Felipe rischia di mettere a repentaglio l’operazione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

