Replica Una Vita in streaming, puntata del 7 maggio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 7 maggio 2020, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna, Samuel rassicura Telmo sul fatto che non gli metterà i bastoni tra le ruote, e gli fa notare che Lucía non sembra affatto felice. Servante e Fabiana accolgono alla pensione Ramón, ospitandolo in cambio di un aiuto nella contabilità, con sollievo di Antoñito e Lolita. La ragazza cerca di riallacciare i rapporti dei Palacios con Felipe, ma l’avvocato si rifiuta rispondendo in malo modo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

