Nella puntata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020 di Una Vita, Servante finalmente riesce a scoprire l’identità di Salvadora, mentre un altro efferato delitto si consuma in Calle Acacias. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento