Report Draghi, Camisa (Confapi): PMI siano al centro nuova strategia UE

“Ora azioni concrete a sostegno piccole e medie imprese, stop burocrazia”

“Il Rapporto Draghi fornisce un’analisi tempestiva delle sfide che l’Europa deve affrontare per guadagnare competitività a livello internazionale, evidenziando questioni di importanza cruciale per le piccole e medie imprese industriali. Ancora al centro della base produttiva europea, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli importanti come gli alti prezzi dell’energia, la carenza di materie prime e la burocrazia soffocante”. Lo afferma in una nota Cristian Camisa, presidente di Confapi.

“L’auspicio è che le numerose raccomandazioni di questo rapporto si traducano rapidamente in azioni concrete da parte della nuova Commissione UE, affinché le PMI possano competere e innovare”, sottolinea il presidente di Confapi.

Quanto ai costi dell’energia, “si raccomanda un’azione decisa per garantire che i benefici della decarbonizzazione siano trasferiti agli utenti finali attraverso una serie di azioni a breve e medio termine che riducano gli oneri per le imprese. Non possiamo più permetterci di essere penalizzati da un mercato unico frammentato o da politiche energetiche che aumentano i costi senza portare benefici sostanziali alle imprese. L’Italia deve procedere senza indugi allo sviluppo del nucleare di ultima generazione, per non partire da uno svantaggio competitivo che renderà sempre più complessa la produzione in Italia”.

Per il Presidente Confapi, “è necessario un urgente cambio di rotta anche sul Green Deal. Abbiamo sostenuto che la sostenibilità ambientale deve essere compatibile con la sostenibilità economica senza continuare a penalizzare le nostre imprese manifatturiere sul mercato internazionale. È urgente anche una semplificazione normativa a livello europeo. Le nostre imprese non devono essere schiacciate dalla burocrazia – ha concluso il presidente di Confapi – accolgo con favore la nuova stagione della semplificazione normativa attraverso l’intelligenza artificiale”.

Ciro Di Pietro

