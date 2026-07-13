report,-fdi-denuncia-la-sparizione-della-puntata-sulle-mascherine-ma-la-rai-replica:-“sono-scaduti-i-diritti”

ROMA – Mentre l’Italia si muove a fatica nella morsa del caldo, nei palazzi, la politica s’infiamma per il caso Ranucci, tanto che nelle ultime ore anche l’archivio digitale di RaiPlay è diventato motivo di scontro. Al centro della polemica c’è una puntata di Report dell’11 gennaio 2021 riguardante l’inchiesta sulle mascherine Covid e il coinvolgimento dell’imprenditore e giornalista Mario Benotti. Fratelli d’Italia, questa mattina ha fatto notare, che il video era sparito dalla piattaforma, sollevando forti dubbi sulla gestione dei contenuti: “Un’inchiesta che proprio Report aveva lanciato ed a cui, nonostante tutti gli importanti sviluppi, come peraltro sta accertando la stessa Commissione d’inchiesta sul Covid, la trasmissione di Ranucci non ha mai dato seguito con ulteriori puntate. Adesso, stranamente, tra tutte le puntate di Report manca proprio quella dell’11 gennaio del 2021. Per questa ragione presenteremo un’interrogazione in Vigilanza affinchè siano chiare le ragioni di questa sparizione, auspicando che la puntata in questione torni visibile sul sito di Raiplay”.

LA NOTA DELLA RAI

Sulla ‘sparizione’ della puntata di Report paventata da Fdi, è intervenuta direttamente la Rai con una nota: “In merito ad affermazioni secondo le quali non è più disponibile su RaiPlay un’inchiesta di Report sulle mascherine al tempo del Covid, nel gennaio 2021, corre l’obbligo di smentire categoricamente qualsiasi ipotesi di censura. La puntata in questione era regolarmente disponibile sulla piattaforma Rai fino allo scorso 17 dicembre quando la scadenza dei diritti (cinque anni) di alcuni video presenti all’interno del reportage ne ha imposto – per precisi obblighi contrattuali con la società fornitrice – la depubblicazione, come accade in casi analoghi. Peraltro, sempre su RaiPlay, sono disponibili altre inchieste fatte da Report sullo stesso tema e la trascrizione integrale della puntata è comunque disponibile sul sito di Report.

M5S: FIGURACCIA FDI, URLA AL COMPLOTTO MA VIENE SMENTITA DA TELEMELONI

La risposta dei 5 Stelle non si è fatta attendere. Il Movimento ha respinto al mittente le accuse di censura o complotto parlando di un clamoroso autogol da parte di FdI. Secondo i pentastellati, la ricostruzione di FdI dimostrerebbe solo “analfabetismo funzionale” e cecità politica: “I meloniani sono talmente ‘intelligenti’ da farsi smentire dalla loro stessa TeleMeloni. In una singola dichiarazione hanno raggiunto le più alte vette del loro già altissimo analfabetismo funzionale. Gridano al complotto su una puntata di Report che sarebbe scomparsa da Raiplay e inanellano una serie di figuracce. Nell’ordine: a) non c’è nessun complotto, è la stessa Rai a spiegare che la puntata è regolarmente disponibile, ma passati 5 anni non viene messa in evidenza; b) Come funziona? Quando fa comodo le puntate di Report devono essere visibili e quando non gli conviene vogliono censurare la trasmissione? Chiamate la neuro; c) la replica che loro hanno censurato ieri avrebbe parlato anche delle mascherine rimaste inutilizzate post-covid; d) i patrioti de noantri annunciano nientepopodimeno che una interrogazione in Vigilanza, quella stessa che hanno sabotato per due anni e da cui si sono dimessi solo pochi giorni fa”. E hanno aggiunto: “Ora, da una classe dirigente che vanta intellettuali del calibro di Filini e Montaruli che ama travestirsi da Nazista o da Minnie a fasi alterne, non ci aspettiamo chissà cosa. Ma neppure arrivare a umiliare se stessi con simili figuracce. D’altronde questi sono talmente accecati dall’odio e dalle loro stesse bugie da non verificare nemmeno quello che dicono. Fratelli d’Italia è un partito di odiatori seriali pericolosissimi. Ma spesso il pericolo più grande lo corrono proprio loro ed è quello di fare figure barbine come questa”, concludono.

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