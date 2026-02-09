lunedì, 9 Febbraio , 26
Report, Gasparri: “Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia”

(Adnkronos) – “Domani, martedì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ha chiesto di essere ascoltato in commissione antimafia il procuratore della repubblica di Caltanissetta. Oggetto dell’audizione la confutazione delle bugie dette da Report sulle stragi di mafia e su alcuni bugiardi che Ranucci eleva a portatori di verità. Sarà una nuova e importante audizione del procuratore De Luca che poi successivamente in altra seduta risponderà alle domande. L’audizione si può seguire attraverso i normali canali parlamentari perché non sarà secretata e merita la massima visibilità perché una fonte giudiziaria, seria ed autorevole, dirà quel che va detto sulle bugie di Report. Basterà usare quel che De Luca dirà nella sede parlamentare”. Così in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia. 

