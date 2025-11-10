Report, Ghiglia: nessun motivo per dimettermi dall’Autorità Garante della Privacy

Roma, 10 nov. (askanews) – Un passo indietro del Collegio del Garante Privacy dopo le polemiche? “Non c’è nessun motivo per farlo, perché la politica che lo chiede deve mettersi d’accordo con se stessa: o questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un garante dipendente, e quindi dipende dalla politica”. Lo dichiara il componente del Garante della Privacy Agostino Ghiglia ai microfoni de L’Aria che tira. L’intervista integrale andrà in onda domani (martedì 11 novembre) durante la puntata de L’Aria che Tira.