lunedì, 10 Novembre , 25

Atp Finals, una tifosa speciale per Sinner: anche Laila Hasanovic in tribuna per l’esordio di Jannik

(Adnkronos) - Una tifosa speciale per Jannik Sinner....

Report, Ranucci: “Garante dovrebbe dimettersi”. Ghiglia: “Nessun motivo per farlo”

(Adnkronos) - Il giornalista e conduttore di Report...

Aggredisce un turista ebreo in stazione a Milano, arrestato 25enne

(Adnkronos) - Ha aggredito un turista americano di...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S salgono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, il Pd e...
report,-ghiglia:-nessun-motivo-per-dimettermi-dall’autorita-garante-della-privacy
Report, Ghiglia: nessun motivo per dimettermi dall’Autorità Garante della Privacy

Report, Ghiglia: nessun motivo per dimettermi dall’Autorità Garante della Privacy

AttualitàReport, Ghiglia: nessun motivo per dimettermi dall’Autorità Garante della Privacy
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 nov. (askanews) – Un passo indietro del Collegio del Garante Privacy dopo le polemiche? “Non c’è nessun motivo per farlo, perché la politica che lo chiede deve mettersi d’accordo con se stessa: o questo è un Garante indipendente, e quindi non dipende dalla politica, o questo è un garante dipendente, e quindi dipende dalla politica”. Lo dichiara il componente del Garante della Privacy Agostino Ghiglia ai microfoni de L’Aria che tira. L’intervista integrale andrà in onda domani (martedì 11 novembre) durante la puntata de L’Aria che Tira.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.