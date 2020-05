Report Napoli, primo giorno di lavoro individuale: assente Di Lorenzo

Dopo la decisione da parte della Regione Campania, il Napoli è tornato ad allenarsi presso il centro tecnico di Castel Volturno. La squadra, nei giorni scorsi, si è sottoposta ai tamponi per il Coronavirus. Risultati tutti negativi, così come lo staff, i magazzinieri ed il tecnico, i calciatori si sono ritrovati per gli allenamenti individuali e facoltativo. I giocatori sono arrivati divisi in gruppi ed hanno occupato tutti e tre i campi a disposizione. Il report della seduta odierna del Napoli è stato diramato dalla società partenopea tramite il proprio portale online.

Napoli, il report odierno

Primo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Per primi hanno lavorato i tre portieri: Meret, Ospina e Karnezis. Di seguito, ad intervalli, si sono allenati due gruppi di calciatori azzurri in maniera alternata. Le sedute si sono svolte sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato 4 giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate. Giornata di permesso per Giovanni Di Lorenzo, neo papà per la nascita di Azzurra.

