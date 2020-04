Report su Rai3: temi e anticipazioni di stasera, lunedì 6 aprile 2020: tutte le news sul Coronavirus

Nuovo appuntamento con Report di Sigfrido Ranucci, il programma di inchieste e di informazione trasmesso su Rai3. Il giornalista e conduttore è pronto ad entrare nelle case degli italiani con una nuova puntata interamente dedicata all’emergenza sanitaria da Covid-19. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 6 aprile 2020.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 6 aprile 2020

Lunedì 6 aprile 2020 alle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Report, il programma di inchieste condotte da Sigfrido Ranucci e trasmesse in diretta su Rai3 e in contemporanea sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Anche questa settimana il viaggio di Report è interamente dedicato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare si parlerà del tema dei tamponi, dei protocolli da seguire e in particolare sulla proposta di eseguirli nelle zone maggiormente colpite dalla diffusione da Covid 19. L’Italia è al momento al primo posto con 15,887 decessi con la Regione Lombardia tra le più colpite. La città di Bergamo è in assoluto la provincia con il più alto numero di morti e di contagiati da Covid-19.

In tanti nel corso di queste settimane si sono domandati se questa epidemia senza precedenti poteva essere contenuta o rallentata. Lo scorso marzo, infatti, era stato proposto di chiudere tutto il centro cittadino di Bergamo e trasformarla in zona rossa, ma questo non è successo. Come mai? Chi ha ha influenzato le scelte del governo? A queste domande Report cerca di trovare una risposto andando ad incontrare da vicino chi ha vissuto e continua a vivere questa tragedia soffermandosi, in particolare, su quella catena di errori fatta negli ospedali della provincia bergamasca. Non solo, Report si è recato anche nella Regione Veneto dove la strategia adottata nella provincia di Padova ha permesso di bloccare il contagio. Ma come è la situazione al Sud?

Report stasera, Coronavirus in Italia

La diffusione del Coronavirus continua a preoccupare anche le regioni del Sud Italia. Lo scorso 23 marzo tra le vittime c’è stato Calogero Rizzuto, il direttore del parco archeologico di Siracusa. La sua storia ha colpito tutti visto che Calogero durante i primi giorni di sintomi chiede di poter fare il tampone, ma gli viene negato.

Successivamente il direttore del parco di Siracusa viene trasporto all’ospedale in condizioni molto gravi e muore. Nei giorni precedenti però il virus ha contagiato alcune persone a lui vicine come la sua collaboratrice stretta che muore pochi giorni dopo. E’ giusto domandarsi: quali sono le misure di contenimento e prevenzione prese dalle istituzioni? E soprattutto come funziona il sistema dei laboratori accreditati per analizzare i tamponi?

Tra le regioni del Sud Italia che rischia di più c’è sicuramente la Campania gestita e governata alla grande Vincenzo De Luca che ha messo in moto un sistema di sorveglianza della quarantena che sembrerebbe funzionare visto che il numero dei contagi è contenuto.

