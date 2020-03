Report torna su Rai3, inchieste e anticipazioni di lunedì 30 marzo 2020: si parla di Coronavirus

Sigfrido Ranucci torna in prima serata con la nuova stagione di Report, il programma di inchieste trasmesso in prima serata Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 30 marzo 2020.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 30 marzo 2020

Lunedì 30 marzo 2020 alle ore 21.20 al via la nuova edizione di Report, il programma di inchieste presentate da Sigfrido Ranucci su Rai3 e in contemporanea su Raiplay.

La prima puntata dell’edizione 2020 di Report sarà interamente incentrata sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La diffusione del Covid-19, riconosciuta come una pandemia mondiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), continua a preoccupare l’Italia e il resto del mondo.

L’America registra un vero e proprio record di contagi con la città di New York stremata con più di 60mila contagiati in pochissimi giorni. Anche l’Italia è tra i paesi più colpiti in Europa con 97,689 contagi e ben 10,779 decessi. Per discutere della diffusione del Covid 19 il programma di Rai3 ha deciso di cominciare dall’inizio: da Wuhan, città sub-provinciale della Cina, dove il virus è nato e si è diffuso. Immagini esclusive racconteranno cosa è successo davvero in quei compound blindati durante l’emergenza.

Dopo i precedenti virus della Sars dell’influenza aviaria, l’OMS ha richiesto a tutti i paesi di mettere a punto un piano di prevenzione e di occuparsene con aggiornamenti continui. L’Italia l’ha fatto? Ma soprattutto come?

Report 2020, emergenza Coronavirus

Durante la prima puntata di Report 2020, Sigfrido Ranucci è pronto a ripercorrere come e quando il Coronavirus è arrivato in Italia. Dal primo caso di contagio, il paziente 1 di Codogno, fino alla diffusione del Covid-19 che man mano è dilagato in tutta la Regione Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Non solo, ci si domanderà: “sarebbe stato possibile fermarlo per tempo?”.

Dai contagi della Lombardia alla attuale situazione nelle regioni del Sud: dalla Campania alla Calabria fino in Sicilia, come si sta affrontando il crescere dei casi nelle ultime settimane.

Report puntate e repliche

Hai perso una delle precedenti puntata di Report di Sigfrido Ranucci? Per rivedere le repliche o le puntate intere puoi collegarti sul sito ufficiale RaiPlay oppure scaricare la nostra app gratuita Superguidatv disponibile per Smart tv, dispositivo iOS e Android. All’interno della spazio alla sezione ondemand con tutte le puntate della trasmissione di Rai 3.

Ricordiamo l’appuntamento in Tv con Report 2020 è per il lunedì in prima serata su Rai3.

continua a leggere sul sito di riferimento