Report torna su Rai3, temi e anticipazioni di lunedì 13 aprile 2020

Sigfrido Ranucci torna in prima serata, anche nel giorno di Pasquetta, con una nuova puntata di Report, il programma di inchieste e di informazione trasmesso su Rai3.

Lunedì 13 aprile 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste condotte da Sigfrido Ranucci e trasmesse in prima serata su Rai3 e in contemporanea sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Il tema centrale della puntata è ancora una volta il Coronavirus, anche se questa volta il giornalista si occuperà delle conseguenze dal punto di vista economico. La pandemia, infatti, oltre a coinvolgere tutto il mondo con 1,849,382 contagi e 114,053 morti, si è trasformata anche in una crisi economica globale senza precedenti. Non solo, durante la puntata si affronterà anche della sanità nella Regione Umbria e della nuova frontiera moderna relativa all’utilizzo di dispositivi digitali medici nel sistema sanitario nazionale.

Spazio poi al problema del letame prodotto dal bestiame che a fine anni ’70 era considerato quasi una preziosa risorsa per le aziende agricole, mentre oggi è il contrario. Infine si parlerà anche dei numeri impressionanti relativi ai possedimenti Benetton presenti in Patagonia considerato il più grande latifondo di tutta l’Argentina.

