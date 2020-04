Report torna su Rai3, temi, inchieste e anticipazioni di stasera, lunedì 20 aprile 2020

Report torna con una nuova puntata di inchieste e di informazione condotto come sempre da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Anche la puntata di oggi, lunedì 20 aprile 2020, è interamente dedicato all’emergenza Coronavirus. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 20 aprile 2020.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 20 aprile 2020

Lunedì 20 aprile 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste condotte da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3 e in modalità streaming sulla piattaforma online di Raiplay.

Al centro della puntata nuove inchieste dedicate all’emergenza Coronavirus. Si comincia con “ Dio Patria Famiglia Spa “, inchiesta curata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara e Simona Peluso. La diffusione del virus in Italia e nel resto del mondo ha spinto il fronte sovranista ad attaccare nuovamente Papa Francesco; su diversi siti appartenenti alla destra religiosa americana non hanno dubbi, la presenza del Covid-19 è una punizione divina per il tradimento di Bergoglio.

Nuove accuse si aggiungono a quelle mosse contro il Sommo Pontefice dopo la sua presa di posizione riguardo temi come i migranti, i divorziati, la difesa dell’ambiente e omosessuali. Gli anti-bergogliani sono un network potentissimo fatto di siti web fino a delle vere e proprie fondazioni che hanno superato i confini americani per arrivare in Europa e Italia. Per l’occasione Report racconta in esclusiva chi sono i gruppi politici italiani sostenuti da Oltreoceano e chi sono i cosiddetti dissidenti da Bergoglio.

Report, le inchieste di oggi: lunedì 20 aprile 2020

Nella puntata di lunedì 20 aprile 2020 spazio anche all’inchiesta dal titolo “L’emergenza in Piemonte” curata da Emanuele Bellano con di Greta Orsi. L’inchiesta è dedicata alla diffusione del Coronavirus nella Regione. Si comincia dal 21 febbraio, data destinata a passare alla storia visto che ha segnato l’inizio della pandemia nel nostro Paese.

L’arrivo del Coronavirus ha stravolto il nostro Paese e l’intero sistema sanitario che si è ritrovato a fare i conti con un nemico invisibile che ha colpito al cuore la Regione Lombardia e Piemonte. Qualcosa in queste due regioni però non ha funzionato, in particolare la Regione Piemonte sta vedendo crescere a dismisura il numero dei contagi nonostante il lockdown richiesto dal mese di Marzo dal Governo Conte. Come mai?

Infine terza ed ultima inchiesta è quella dal titolo “Protocollo Ferrari” di Michele Buono. L’azienda Ferrari ha chiuso come tutte le aziende italiane e si sta impegnando per una possibile riapertura preparandosi a ricominciare con il giusto protocollo di sicurezza per i lavoratori. Al momento, intanto, uno dei reparti degli stabilimenti è stato trasformato per la produzione di componenti dei respiratori per i pazienti affetti da Covid-19.



