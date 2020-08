AGI – Dall’inviata a Berlino Cecilia Scaldaferri

A Berlino è stato trovato un accordo per stilare una lista di “funzionari di alto livello” bielorussi da sanzionare “il prima possibile” per il ruolo avuto nelle frodi elettorali e nella repressione delle manifestazioni pacifiche contro il regime di Alexander Lukashenko: è il risultato cui sono giunti, dopo due giorni di intense discussioni, i ministri degli Esteri Ue volati nella capitale tedesca per la riunione informale Gymnich.

L’Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, nella conferenza stampa conclusiva non ha voluto dare numeri precisi né nomi ma ha sottolineato che sono una ventina le persone finora individuate e la lista “aumenterà ancora nei prossimi giorni”;

L’articolo Repressione in Bielorussia, Ue prepara le sanzioni proviene da Notiziedi.

