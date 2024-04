RepTrak: Barilla prima al mondo per reputazione tra aziende alimentari

Secondo il Global RepTrak 100 2024, 29esima nella classifica globale

Milano, 11 apr. (askanews) – Barilla è la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione secondo l’ultimo Global RepTrak 100 condotto da RepTrak, che dal 1999 ogni anno stila la classifica delle società con la migliore reputazione a livello globale. L’azienda di Parma, che l’anno scorso era seconda nel comparto food, nella classifica complessiva è 29esima, guadagnando quattro posizioni rispetto al 33esimo posto del 2023.

Barilla è presente in oltre 100 Paesi con le sue marche e 29 siti produttivi (15 in Italia e 15 all’estero), che ogni anno producono oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti. Dal 2010, ricorda una nota, Barilla ha realizzato quasi 500 riformulazioni nutrizionali e solo nel 2022 ha immesso sul mercato 40 nuovi prodotti senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibra, integrali, con legumi o frutta secca o monoporzionati.

A contribuire alla crescita reputazionale del gruppo, nel 2023, anche la nuova policy di congedo parentale che garantisce a ciascun genitore 12 settimane di congedo retribuito al 100%. Nello stesso anno è stato presentato un piano d’investimenti di un miliardo di euro, metà destinati in Italia, con un nuovo centro di ricerca a Parma. Sono stati inoltre 12,6 milioni di euro i fondi destinati ad ampliare la linea di produzione dell’impianto di Castiglione delle Stiviere. La crescita del gruppo è passata anche dalla sostenibilità, con investimenti per migliorare i prodotti e il packaging, innovare e ridurre l’impatto dei processi produttivi in termini di emissioni di Co2 (-32% dal 2010) e consumi idrici (-24% dal 2010) e promuovere filiere sostenibili. E ancora, donazioni pari a 3,2 milioni di euro e oltre 3.200 tonnellate di prodotti per esprimere la concreta vicinanza alle comunità. Altro ingrediente è l’innovazione portata avanti con Good food makers, acceleratore globale per startup ag-tech e food-tech.