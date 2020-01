Repubblica – Fabian fischiato in Napoli-Perugia: è fuori condizione

Non era accaduto prima d’ora, eppure Fabian è stato fischiato all’uscita dal campo in occasione di Napoli-Perugia. L’edizione odierna de La Repubblica ha raccontato l’accaduto, giudicando insufficiente la prova della squadra azzurra in Coppa Italia e quindi anche quella del centrocampista spagnolo. Fisicamente Fabian è apparso sotto tono, un po’ come il resto della squadra e si tratta di un campanello d’allarma sulla tenuta atletica del gruppo. Un momento di difficoltà per Fabian, che si riflette anche nel fatto che siano cambiate le richieste tattiche di Gattuso e quindi sia calata la sua media realizzativa.

Il futuro di Fabian

Ciononostante Gattuso ha sempre espresso parole positive e di sprono per Fabian. L’inserimento in squadra di un vertice basso, quindi l’arrivo di Lobotka e Demme, potrebbe restituire allo spagnolo alcune delle condizioni ideali in campo. Tuttavia, il futuro resta incerto e non è detto che non stia in qualche modo condizionando il presente. In estate potrebbe essere ceduto come pezzo pregiato dal Napoli, dato che in pressing vi sono sia Real Madrid che Barcellona. Il Napoli non tratta per una cifra inferiore ai 70 mln di euro, anche perché si tratta di un calciatore campione d’Europa con l’Under21 spagnola e miglior calciatore proprio del torneo di riferimento.

