Un Napoli di Gattuso ricco di azione e bel gioco, ma con qualche sbavatura. Ad andare giù con le critiche è Repubblica che affonda il colpo, criticando nell’edizione odierna la prestazione degli azzurri. Di seguito quanto è stato evidenziato nell’edizione odierna del quotidiano.

Gattuso scuote la squadra, poi il vantaggio di Callejon

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“Soliti errori, ma il Napoli non li commetteva da tanto tempo: si è allungato sul campo esponendosi al contropiede degli avversari. Ma è bastata una strigliata di Gattuso dalla panchina, poi la scossa e il vantaggio con Callejon: la pennellata di Elmas per lo spagnolo è stata magistrale. Poi la rete di Calleti per festeggiare il mini prolungamento è poesia”.

Un Napoli dunque tutto sommato solido, benché con qualche sbavatura. Ma con un calcio del genere si può tranquillamente perdonare: la concentrazione cala quando la lucidità e le gambe vengono meno. Purtroppo è uno dei problemi del giocare d’estate. Ora il Napoli dovrà cercare di rifiatare il più possibile per arrivare al difficile incontro con l’Atalanta al top della forma: servirà una prestazione di altissimo livello, non ci sono dubbi.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Repubblica – Gattuso scuote il Napoli ed elimina i vecchi problemi. L’analisi appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento