Repubblica – Il Napoli gradirebbe sfidare il Barça a Lisbona: le ultime

Il Barcellona non vive un grande momento di splendore. La squadra sembra sfilacciata e non sembra esserci quell’unione di intenti che immaginiamo esserci in un top club europeo. Anche con grandi calciatori è necessaria una compattezza tale da non creare rivalità interne, da permettere sempre che la serenità e l’intesa vengano continuamente coltivate. Oltre a questo si aggiunge un momento difficile per la Catalogna intera, costretta ancora a fare i conti con il Coronavirus. Negli ultimi giorni c’è stata un’insolita risalita dei contagi nella regione spagnola, dovuta ad un rilassamento generale dei cittadini. Si tratta di un virus dalla forza molto più blanda, ma comunque il Napoli è preoccupato e soprattutto vuole cogliere la palla al balzo: una gara in campo neutro di certo andrebbe a suo vantaggio.

Il Napoli preferirebbe giocare contro il Barça a Lisbona

Al Napoli non dispiacerebbe lo slittamento della gara a Lisbona, sede della Final Eight. I prossimi giorni saranno decisivi”. L’indiscrezione arriva dall’edizione odierna di Repubblica, che riporta quindi la possibilità di uno spostamento della sede della gara valida per il ritorno degli Ottavi di Champions League. Questo è dovuto all’aumento dei casi Covid-19 in Catalogna, che renderà difficile una trasferta per i partenopei. La gara di Champions sarà molto importante per il Napoli ma anche per il Barcellona, dato il momento che la squadra di Setien ha vissuto e la vittoria del Real Madrid nella Liga.

