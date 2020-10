Repubblica: il Napoli vince il derby in rimonta

Un gol per parte, ma il derby dei fratelli Insigne lo vince Lorenzo, capitano di un Napoli capace di completare la rimonta nella ripresa in appena sette minuti. Prima pareggia lui, poi tocca a Petagna firmare il definitivo 2-1. Gli azzurri piegano il Benevento al termine di una partita dura: i padroni di casa non regalano nulla, spaventano la squadra di Gattuso con il gol dell’altro Insigne (Roberto) e lottano fino all’ultimo secondo per strappare un risultato positivo. Il Napoli difende il 2-1 e aspetta notizie sull’infortunio di Bakayoko che esce dal campo con una fasciatura al ginocchio sinistro.

