Dopo la sconfitta di ieri del Napoli contro l’Atalanta, è facile immaginare quella che è stata la reazione del presidente De Laurentiis. Il patron, infastidito dall’ennesima brutta prestazione degli azzurri, ha imposto il silenzio stampa.

Repubblica- Infortunio Osimhen, forte spavento per De Laurentiis: il retroscena

Oltre alla brutta prestazione, c’è stato anche lo spavento per l’infortunio occorso ad Osimhen. Stando a quanto riferito dai colleghi di “La Repubblica”, il patron azzurro ha vissuto attimi di tensione nel vedere il calciatore esamine a terra per due minuti circa. Gli esami strumentali ai quali poi si è stato sottoposto l’attaccante in nottata hanno fortunatamente scongiurato problemi di rilevanza neurologica.

