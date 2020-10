Repubblica.it – Juve-Napoli, la Lega non decide: FIGC pronta ad intervenire

L’ASL ha deciso di fermare il Napoli in procinto di partire alla volta della sfida contro la Juve. Dopo l’allenamento, la squadra era pronta per partire ma un fax ha fermato tutto. I medici hanno preso una decisione per evitare il dilagare del contagio dopo quanto accaduto in casa del Genoa. La squadra quindi non può ancora raggiungere Torino e per questo motivo rischia di non poter essere in campo. Dal canto suo, il club bianconero ha comunicato che la prima squadra sarà regolarmente in campo a partire dalle 20.45 di domani.

Juve-Napoli, la situazione

Questo anche perchè la Lega Serie A non ha ancora preso una decisione ufficiale in merito alla situazione che resta in stallo. In queste ore si è paventata l’ipotesi di una possibile sconfitta a tavolino per gli uomini di Gattuso. Significherebbe uscire dalla sfida, senza averla giocata, con il risultato di 3-0 a favore della squadra bianconera. Come riferisce il portale online Repubblica.it, la Lega sembra decisa a non prendere alcuna decisione. A quel punto potrà essere solo la FIGC, nella persona del giudice sportivo, a prendere una decisione ufficiale sulla possibile penalizzazione ai danni dei partenopei.

