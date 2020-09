La presenza dei tifosi allo stadio è importante per l’economia del calcio ma anche per l’essenza stessa dello sport. Il prossimo fine settimana darà avvio alla nuova stagione di Serie A e la prima società a farsi avanti è stata la Juventus, la quale ha avanzato la proposta di ospitare i primi 1000 tifosi.

La Repubblica analizza i fatti, sottolineando che il club bianconero ha trovato l’accordo con la Regione Piemonte per circa 8.000 persone a match. Tuttavia, un decreto governativo ha poi bloccato la fattibilità fino al 7 ottobre per tutti gli eventi sportivi in Italia. Le prime tre giornate di campionato, quindi, si giocheranno senza pubblico.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO ODIERNO SUL CORONAVIRUS

Il Cts impedisce la riapertura degli stadi in Serie A

Il principale ostacolo è il Comitato Tecnico Scientifico, contrario alla riapertura degli impianti, poiché “ritiene non solo che le scuole siano una priorità ma che sia impossibile controllare negli stadi i flussi di entrata-uscita e il distanziamento in tribuna. La Lega Serie A ha presentato un piano dettagliato, stadio per stadio, per avere il via libera almeno al 30-40 per cento della capienza. I presidenti sono sul piede di guerra: Aurelio De Laurentiis ha minacciato di denunciare il Cts, ma certo il suo comportamento in occasione della scorsa assemblea di Lega non giova a livello di immagine”.

Si naviga, quindi, in alto mare, in attesa che i numeri della pandemia da coronavirus calino e si possa lentamente ripristinare la normalità anche in ambito sportivo.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Repubblica – Riapertura stadi, bocciata l’idea: De Laurentiis minaccia di denunciare il Cts! I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento