Repubblica – Ultras minacciano proteste fuori al San Paolo: 100 agenti in servizio

L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto sulla situazione sicurezza per Napoli-Inter di questa sera. Gli ultras, contrari alla ripresa del calcio italiano dopo l’emergenza coronavirus, minacciano proteste e contestazioni all’esterno dello stadio San Paolo. Le forze dell’ordine impiegheranno oltre 100 agenti per garantire che non si verifichino assembramenti né problemi di altro tipo all’estero dell’impianto di Fuorigrotta.

Napoli-Inter, gli ultras minacciano proteste al San Paolo



“Gli ultrà del Napoli erano invece contrari alla ripartenza del calcio in queste condizioni e minacciano di presentarsi lo stesso fuori dallo stadio, per protestare. Le forze dell’ordine (100 gli agenti in servizio) non consentiranno però assembramenti di alcun genere, al punto che saranno scaglionati in fasce orarie diverse perfino gli arrivi degli arbitri e dei giocatori delle due squadre”.

