di Gaetano Veninata

ROMA (Public Policy) – “Non c’è in questo momento alcuna emergenza, non solo nelle regioni non colpite, ma anche in quelle colpite. Vorrei ricordare alla vostra attenzione la dichiarazione che in molte televisioni è passata, ma evidentemente qui non è arrivata, di una studiosa che si chiama Maria Rita Gismondo, che dice: a me sembra una follia: si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così, è una follia, uccide di più l’influenza. Cerchiamo di ragionare: l’Italia è ferma e avrà un danno tragico nell’economia, se continuiamo a fingere che ci sia una epidemia che non c’è,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Resocónto – Tranquillissimi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento