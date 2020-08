Resta chiusa per tutta la notte l’autostrada del Brennero

AGI – L’autostrada A22 del Brennero, con molta probabilità, resterà chiusa fino a domani mattina nel tratto tra San Michele all’Adige e Bolzano Sud. Lo apprende l’Agi dal centro operativo dell’Autobrennero. L’importante arteria autostradale è stata chiusa nel pomeriggio a seguito del rischio esondazione del fiume Adige in Bassa Atesina dopo le morti piogge della scorsa notte e della mattinata. Permane l’interruzione anche sulla linea ferroviaria del Brennero in Val d’Isarco a nord di Bolzano.

Evacuate preventivamente ad Egna circa 320 persone per il rischio di esondazione dell’Adige. Coda di 4 km sull’autostrada in uscita a San Michele per chi proviene da sud.

