Carmine Zigarelli, Presidente Figc Campania è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione: “Ringrazio il Ministro Spadafora che ha capito il valore del calcio sul nostro territorio.

Non si ferma il calcio giovanile

Il calcio per i dilettanti ha un significato che travalica lo sport. E’ importante anche per il sociale e per il territorio. Giovedì calendarizzeremo i tornei giovanili, e tutto rispetterà il protocollo previsto per il contenimento dei contagi Covid. La tutela della salute è la assoluta priorità. Ora abbiamo 3000 società in Campania, sono aumentate e questo è un buon segno”.

Segui tutte le news sul calcio Napoli qui

The post Restrizioni Covid, non si ferma il calcio giovanile: le parole del presidente FIGC Campania appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento