rete4,-cambio-di-conduzione-per-le-feste:-sallusti-al-posto-di-porro

(Adnkronos) – “10 minuti”, il programma di approfondimento quotidiano in onda su Rete 4, a quanto apprende l’Adnkronos non andrà in vacanza per il periodo natalizio ma prepara un passaggio di testimone alla conduzione. 

La trasmissione – un format breve di commento all’attualità politica, economica e sociale – andrà in onda ogni giorno da lunedì 22 dicembre a domenica 4 gennaio, con l’unica eccezione di giovedì 25 dicembre. 

Fino a lunedì 22 dicembre la guida del programma resterà a Nicola Porro, giornalista e volto storico dell’informazione Mediaset. Da martedì 23 dicembre e fino a domenica 4 gennaio subentrerà Alessandro Sallusti, fino a pochi giorni fa direttore di “Libero”, che condurrà “10 minuti” per l’intero periodo festivo. 

