L’Organizzazione mondiale delle sanità e la Cina hanno preso le distanze dalle notizie, diffuse dall’Associated Press citando documenti riservati, secondo cui l’Oms aveva espresso in privato frustrazione per i ritardi di Pechino nel fornire informazioni sul nuovo coronavirus nella prima fase della sua diffusione. L’inchiesta dell’agenzia di stampa americana è “completamente falsa”, ha sostenuto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, durante la consueta conferenza stampa, negando che Pechino all’inizio dell’emergenza Covid-19 abbia preso tempo e ritardato volontariamente la condivisione di informazioni cruciali, tra le quali il genoma del coronavirus.

“Abbiamo lavorato giorno e notte per condividere le informazioni in modo uguale con tutti i membri dell’Oms e siamo stati impegnati in una comunicazione franca e schietta con tutti i governi”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Reticenze” cinesi sul Covid. Pechino e l’Oms negano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento