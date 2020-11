Retroscena dalla bolla di Castel Volturno – Gattuso è un “martello” coi pochi azzurri rimasti

Ripercorriamo un estratto pubblicato stamattina dai colleghi di Tuttosport, Gattuso prova a motivare quei pochi azzurri che non son stati chiamati dalle rispettive nazionali. “Ringhio star” non molla neanche un centimetro e continua a motivare i suoi sebbene la ripresa del calcio sia ancora lontana:

“Nella bolla sterile” creata dal club azzurro da ieri sono protetti solo i pochissimi azzurri che non hanno ricevuto la convocazione dal alcun ct: Contini, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Bakayoko, Politano, Petagna, Llorente e Ghoulam. Pochi, ma ai quali Gattuso ripete un concetto indiscutibile: siamo forti, anche se commettiamo degli errori. Ma se il Napoli è terzo in classifica, a 3 punti dal primo posto, nonostante i 4 punti in meno per la vicenda del match non giocato con la Juve, allora ogni traguardo tricolore può essere possibile”.

