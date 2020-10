Retroscena – Il Chelsea voleva mandarlo altrove, ma Bakayoko si impunta: “Voglio solo il Napoli”

Ciro Venerato, giornalista Rai nonché esperto di mercato, ha parlato a Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e ha svelato anche un retroscena di mercato: “L’Inter si è inserita per Bakayoko negli ultimi giorni di mercato, però non potevano prendere il giocatore senza prima cedere Nainggolan. Il Chelsea voleva cedere Bakayoko all’Hertha Berlino.

Il club tedesco aveva offerto 2,5 milioni per il prestito quindi l’offerta superava quella del Napoli. Il calciatore però si è imposto. Voleva solo il Napoli a tutti i costi. Gattuso lo aveva chiamato sin dall’inizio di settembre. Era lui l’alternativa a Bakayoko. Il giocatore gli ha fatto sapere che il Napoli sarebbe stata la prima scelta nel caso in cui fosse saltato il ritorno al Milan (c’era già una lunga trattativa in corso)”.

