revolut:-a-parigi-nuovo-hub-per-ue-occidentale-e-1-mld-di-investimenti-in-francia

Obiettivo: licenza bancaria e leadership nell’Europa occidentale

La società fintech Revolut ha comunicato, durante il Summit choose France che Parigi diventerà la sua base operativa per l’Europa occidentale. Nell’ambito di questa iniziativa espansionistica, l’azienda intende richiedere a breve una licenza bancaria in Francia e prevede di investire oltre un miliardo di euro nel paese nei prossimi tre anni, generando più di 200 posti di lavoro e rappresentando il maggior investimento estero nel comparto finanziario francese degli ultimi dieci anni, come riportato in una nota.

Revolut mira a raggiungere oltre 100 milioni di utenti globalmente nei prossimi anni. Per facilitare questa espansione, ha inaugurato filiali locali a partire dal 2021, iniziando dalla Francia e continuando con Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Romania e Italia. Sono previste ulteriori aperture nei prossimi mesi in altre nazioni europee.

Sulla base della sua rete di succursali locali, Revolut avanza ulteriormente nella sua strategia di crescita in Europa, annunciando la richiesta di una licenza bancaria francese e l’apertura di una nuova sede per l’Europa occidentale in Francia, che si aggiunge alla sua sede attuale in Lituania.

Questo modello con due sedi principali per lo Spazio economico europeo (SEE) permetterà a Revolut di consolidare la sua presenza nei mercati strategici, migliorare l’interazione con le autorità locali e offrire servizi su misura in modo più efficiente ai suoi milioni di clienti nella regione.

La nuova sede di Revolut per l’Europa occidentale avrà inizialmente il compito di gestire le operazioni in Francia, mentre le filiali in Irlanda, Germania, Portogallo, Spagna e Italia si aggiungeranno successivamente; la sede in Lituania continuerà invece a servire i clienti di Revolut negli altri mercati europei.

Giovanni Lombardi Stronati