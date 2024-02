Revolut lancia Robo-Advisor in Italia e automatizza gli investimenti

Prodotto consente anche di risparmiare tempo

Roma, 25 feb. (askanews) – Revolut, la app finanziaria con oltre 35 milioni di clienti in tutto il mondo, ha lanciato il proprio servizio di Robo-Advisor in Italia. Il nuovo prodotto consente ai clienti di risparmiare tempo e automatizzare gli investimenti in base alle loro esigenze.

Il Robo-Advisor di Revolut aiuta i clienti a investire attraverso un portafoglio diversificato senza dedicare ore alla ricerca e a gestire continuamente i propri portafogli. Il nuovo prodotto è vantaggioso per i clienti che non hanno il tempo di fare ricerche approfondite e investire attivamente, o che hanno un’esperienza di trading limitata o assente.

Il Robo-Advisor di Revolut offrirà un portafoglio completamente diversificato e personalizzato basato sugli input dei clienti alle domande che identificheranno, tra l’altro, la loro tolleranza al rischio e gli obiettivi finanziari. Una volta che un cliente deposita denaro nel proprio portafoglio, il Robo-Advisor lo investe automaticamente nel mercato e monitora e gestisce continuamente il portafoglio del cliente. L’importo minimo dell’investimento iniziale per ottenere l’accesso a Robo-Advisor è di EUR 100. Robo-Advisor avrà una commissione annuale di gestione del portafoglio pari allo 0,75% del valore del portafoglio, addebitata ogni mese.

I clienti possono impostare trasferimenti ricorrenti a partire da 10 euro al proprio portafoglio Robo-Advisor per beneficiare appieno della tecnologia. I trasferimenti ricorrenti consentono ai clienti di aumentare le dimensioni del proprio portafoglio in tempi e frequenze predefiniti e aiutano a impegnarsi a investire regolarmente e a ridurre l’impatto della volatilità dei prezzi a breve termine.

Robo-Advisor riequilibrerà automaticamente i portafogli dei clienti in base alla performance degli asset all’interno del portafoglio ed eseguirà revisioni periodiche per mantenere la tolleranza al rischio dei clienti e tenere in considerazione l’allocazione del portafoglio.

Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) afferma: “Siamo entusiasti di aggiungere il Robo-Advisor alla nostra suite di prodotti wealth & trading. Sappiamo che molti dei nostri clienti non hanno il tempo di gestire un portafoglio o di investire in singoli titoli. Infatti, il 53% dei clienti intervistati lo scorso anno ha affermato di non sapere semplicemente da dove cominciare quando si tratta di investire. Creati per rendere gli investimenti più accessibili, vogliamo dare ai nostri clienti la possibilità di far sì che i loro soldi lavorino per loro in quella che crediamo sarà una soluzione su misura e senza stress. Stiamo lavorando attivamente per ampliare la gamma di opportunità di investimento disponibili attraverso il nostro Robo-Advisor e per integrare ancora più strumenti di pianificazione finanziaria”.