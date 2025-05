reza-deghati-premiato-a-napoli:-un’icona-della-fotografia-internazionale-nell’area-flegrea

Un momento di altissimo valore culturale e simbolico si è svolto a Napoli, nell’area Flegrea, dove Reza Deghati, uno dei massimi riferimenti mondiali della fotografia e collega giornalista, è stato premiato dal presidente dei Giornalisti Flegrei. Un onore per l’intera comunità locale, reso possibile grazie all’impegno e alla sensibilità del responsabile dell’Associazione Giornalisti Flegrei, Luigi Borrone, promotore dell’iniziativa.

Reza, noto in tutto il mondo per i suoi reportage profondi e umani da aree di conflitto e per il suo sguardo universale sulla dignità umana, è a Napoli in occasione di “Napoli Millenaria”, le celebrazioni per i 2500 anni della città. Durante il suo soggiorno sta realizzando una serie di scatti che andranno a comporre una mostra fotografica in Azerbaijan, dedicata alle città più belle del mondo, e Napoli, naturalmente, non poteva mancare.

L’intervista esclusiva realizzata per Canale 99 Campi Flegrei TV ha permesso di entrare nel mondo e nel pensiero di Reza, che con la sua visione ci ricorda come l’arte fotografica possa diventare racconto, denuncia e speranza.

Immancabile anche una tappa simbolica: Antonio & Antonio sul lungomare, per gustare la vera pizza napoletana, patrimonio culturale e gastronomico che il maestro iraniano non ha voluto perdersi.

Un evento che unisce cultura, giornalismo e arte, in un abbraccio ideale tra Napoli e il mondo, sotto lo sguardo di uno dei fotografi più amati e rispettati del nostro tempo.