Il coordinamento delle rianimazioni chiede di non occupare letti di terapia intensiva per altre attività non-Covid, ed essere pronti in caso di necessità a riattivare 500 letti in 48 ore. Ora i posti occupati sono 462: a novembre nel picco si arrivò a mille Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Rianimazioni da attivare in 48 ore»: lettera d’urgenza inviata al Pirellone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento