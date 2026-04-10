Riaperta a Gersualemme la moschea Al-Aqsa per il venerdì di preghiera

Era chiusa dallo scoppio della guerra in Medio Oriente

Gerusalemme, 10 apr. (askanews) – Migliaia di fedeli musulmani hanno partecipato alla prima preghiera del venerdì dopo la riapertura della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, chiusa dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. “È un’emozione indescrivibile”, ha detto un uomo. “La preghiera del venerdì è obbligatoria, ma l’atmosfera ad Al-Aqsa è completamente diversa. Guardate come si riuniscono persone di ogni ceto sociale. Sia lode a Dio, vogliamo restare qui e vogliamo che tutti vengano ad Al-Aqsa”, ha detto un altro fedele.