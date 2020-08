Riapertura delle scuole, ancora tensione nella maggioranza 

Si torna in classe il 14 settembre. Nessun rinvio, assicura il governo, nessuna deroga. Ma nella maggioranza il capitolo scuola continua a creare tensioni: il senatore di Italia viva Davide Faraone arriva a proporre l’occupazione delle scuole se il governo dovesse decidere per un rinvio delle aperture, scatenando l’ira del M5s che lo accusa di “minacce vuote” e “polemiche pretestuose”.

Polemiche nate nonostante le rassicurazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che al Fatto ha ribadito il “massimo impegno” del governo a riaprire le scuole il 14 settembre, “in condizioni di massima sicurezza”. Proposito ribadito in mattinata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: “Il 14 settembre le scuole riapriranno in sicurezza”

