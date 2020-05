Da lunedì scorso i concessionari Suzuki Moto hanno potuto riaprire i battenti al pubblico e tornare operativi in condizioni di massima sicurezza, ovvero rispettando il divieto di affollamento dei locali e l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuali. I dealer e le officine autorizzate Suzuki sono pronti ad assecondare al meglio ogni esigenza della clientela e a consentire a chiunque di trovare nelle moto e negli scooter Suzuki una soluzione di mobilità pratica ed efficace, oltre che divertente. In questo momento, in cui il Paese deve pensare a come riorganizzare gli spostamenti e i trasporti, le due ruote rappresentano più che mai un’alternativa pratica e sicura.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Riapertura in sicurezza dei concessionari Suzuki Moto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento