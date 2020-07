Riapertura parziale degli stadi: la Lega presenta la richiesta al Governo

Pubblico nuovamente negli stadi? Pronto un nuovo protocollo per la riapertura, almeno parziale, degli stadi, nelle ultime settimane della Serie A. Mancano 3 settimane al termine del campionato (weekend finale 1-2 agosto). Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lega sta pensando a un nuovo protocollo non per il gruppo squadra o per gli allenamenti ma per riportare il pubblico, almeno gli abbonati, negli stadi. A metà della prossima settimana il materiale verrà inviato alla Federazione: un… continua a leggere sul sito di riferimento