AGI – Il presepe a Napoli ha radici antiche, artigiani specializzati e una via celebre al mondo che ne ospita tutte le botteghe. Ma via San Gregorio Armeno, poche decine di metri a perpendicolo con il Decumano inferiore, quest’anno non è più così tanto frequentata da richiedere un’ordinanza del sindaco per istituire sensi di marcia alternati per i visitatori. Non c’è folla e non ci sono luci.

La strada dei presepi accoglierà i napoletani e i turisti che riusciranno ad arrivare in città con le classiche statuine che raffigurano i personaggi dell’attualità o simbolo della storia in bella vista sull’uscio delle botteghe.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Riapre la ‘strada dei pastori’ a Napoli, niente luminarie e poca gente proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento